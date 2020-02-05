لفتت مصادر وزاريّة شاركت في أعمال اللجنة الّتي صاغت ​البيان الوزاري​، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "البَتّ بالبيان سيتمّ في جلسة واحدة، فالإتصالات الّتي أجراها أعضاء اللجنة أثناء صوغه مع مختلف مكوّناتها، شكّلت مناسبة لنقل ملاحظاتهم إليها بنحو دَوري، واكبَ الإجتماعات الثمانية الّتي عقدتها اللجنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للجمهورية: البت بالبيان الوزاري سيتم في جلسة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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