جورج نادر: أركان السلطة سيفاجأون بالاعداد الكبيرة التي ستنزل إلى الشارع

أكّد العميد المتقاعد ​جورج نادر​ في حديث صحفي، ان المقبل من الأيام سيشهد تنسيقاً وتنظيماً ليوم ​جلسة الثقة​ بعيداً من الارتجال، وان أركان ​السلطة​ سيفاجأون بالاعداد الكبيرة التي ستنزل إلى الشارع، وبنوعية التحرك المقبل.

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