اشار عضو ​كتلة الوسط المستقل​ النائب ​نقولا نحاس​ لـ"اللواء" الى اننا اصلا ضد شكل هذه ​الحكومة​ ولدينا اعتراض عليها، لكننا ننتظر تسلم ​البيان الوزاري​ علّه يحمل لنا بعض الامل او معطيات تدفعنا الى تغيير موقفنا.وسنعقد اجتماعا فور تسلمنا نسخة البيان وعليه نبني الموقف.

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كانت هذه تفاصيل خبر نحاس: ننتظر تسلم البيان الوزاري علّه يحمل لنا بعض الامل او معطيات تدفعنا الى تغيير موقفنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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