انخفاض سعر البنزين 95 اوكتان 400 ل والبنزين 98 اوكتان 500 ل والمازوت 1300 ل

انخفض سعر صفيحة ​البنزين​ 95 اوكتان 400 ليرة وسعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 500 ليرة. كما انخفض سعر ​المازوت​ 1300 ليرة. في المقابل، ارتفع سعر قارورة ​الغاز​ 200 ليرة.

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