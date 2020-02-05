مصادر للجمهورية: الدول العربية تنتظر ما ستلتزمه الحكومة ببيانها لتبني على الشيء مقتضاه بشأن التعاطي مع لبنان

أكّدت مصادر دبلوماسيّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "​الدول العربية​، ولاسيما منها بعض ​الدول الخليجية​، تنتظر ما ستلتزمه ​الحكومة​ في بيانها الوزاري من إصلاحات ومواقف على كلّ المستويات، حتّى تبني على الشيء مقتضاه بشأن التعاطي مستقبلًا مع ​لبنان​".

ولفتت إلى أنّ "بعض المؤشّرات تدلّ حتّى الآن إلى عدم ارتياح بعض العواصم الخليجيّة إلى التشكيلة الوزارية للحكومة، وتعتبرها "حكومة اللون الواحد".