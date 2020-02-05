أكّدت مصادر دبلوماسيّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الدول العربية، ولاسيما منها بعض الدول الخليجية، تنتظر ما ستلتزمه الحكومة في بيانها الوزاري من إصلاحات ومواقف على كلّ المستويات، حتّى تبني على الشيء مقتضاه بشأن التعاطي مستقبلًا مع لبنان".
ولفتت إلى أنّ "بعض المؤشّرات تدلّ حتّى الآن إلى عدم ارتياح بعض العواصم الخليجيّة إلى التشكيلة الوزارية للحكومة، وتعتبرها "حكومة اللون الواحد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجمهورية: الدول العربية تنتظر ما ستلتزمه الحكومة ببيانها لتبني على الشيء مقتضاه بشأن التعاطي مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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