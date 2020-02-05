فرق الأمن التركية أوقفت 7 مشتبه بهم بالانتماء لـ"داعش" في ولاية قرشهير

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلًا عن مصادر أمنيّة، أنّ "فرق الأمن التركية أوقفت 7 مشتبه بهم بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، في حملة مداهمات في ولاية قرشهير وسط تركيا، في إطار مكافحة الإرهاب".
ولفتت إلى أنّ "المشتبه بهم يحملون الجنسيتين العراقية والسورية، وبينهم أشخاص يعتقد أنهم من أقرباء زعيم "داعش" المقتول أبو بكر البغدادي، بحسب التحريات"، مبيّنةً أنّ "عقب إحالتهم إلى القصر العدلي، أصدر القضاء أمرًا بحبس أحد الموقوفين رهن التحقيق، واخلاء سبيل البقية".
وبيّنت أنّه "جرى تسليم الأشخاص الّذين أُخلى سبيلهم، إلى مديرية الهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
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