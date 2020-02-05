فرق الأمن التركية أوقفت 7 مشتبه بهم بالانتماء لـ"داعش" في ولاية قرشهير

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلًا عن مصادر أمنيّة، أنّ "فرق الأمن التركية أوقفت 7 مشتبه بهم بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، في حملة مداهمات في ولاية قرشهير وسط ​تركيا​، في إطار ​مكافحة الإرهاب​".

ولفتت إلى أنّ "المشتبه بهم يحملون الجنسيتين العراقية والسورية، وبينهم أشخاص يعتقد أنهم من أقرباء زعيم "داعش" المقتول ​أبو بكر البغدادي​، بحسب التحريات"، مبيّنةً أنّ "عقب إحالتهم إلى القصر العدلي، أصدر القضاء أمرًا بحبس أحد الموقوفين رهن التحقيق، واخلاء سبيل البقية".

وبيّنت أنّه "جرى تسليم الأشخاص الّذين أُخلى سبيلهم، إلى مديرية ​الهجرة​ لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".