اجلاء مئات الاشخاص من منازلهم في ساوثلاند بسبب الفيضانات

أعلنت السلطات النيوزلندية، ان ​الفيضانات​ واسعة النطاق أجبرت مئات الأشخاص بمنطقة "ساوثلاند" على الفرار من منازلهم.

وطلبت السلطات النيوزلندية من السكان في بلدات جور وماتورا وويندام في جنوب ساوث أيلاند، إخلاء منازلهم مع خروج مياه الأنهار عن ضفافها.

وفي الوقت نفسه، بدأت عملية إجلاء 195 سائحا من ميلفورد ساوند مع بزوغ الفجر، بدعم من شركات طائرات المروحيات المحلية ، حسب وكالة الانباء الالمانية.

كما تسببت الفيضانات في ساوث لاند في إغلاق بعض الطرق الرئيسية.