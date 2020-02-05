ترمب يجدّد تعهّده بسحب القوات الأميركيّة من أفغانستان







اسماء السيد - واشنطن: أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أمام الكونغرس رغبته في سحب الجنود الأميركيّين في نهاية المطاف من أفغانستان. وقال ترمب في خطابه حول حال الاتّحاد "في أفغانستان، مكّنتنا قيمة مقاتلينا وتصميمهم من إحراز تقدّم هائل، وهناك محادثات سلام جارية". وأبدى مجدّدًا رغبته في "إنهاء أطول حرب أميركيّة وإعادة قوّاتنا إلى الوطن".



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