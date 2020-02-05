غوايدو حاضر في خطاب ترمب حول حال الاتحاد

اسماء السيد - واشنطن: كان المعارض الفنزويلي خوان غوايدو حاضرًا الثلاثاء خلال إلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطابه حول حال الاتّحاد في الكونغرس الأميركي في واشنطن، بحسب صحافيّين في وكالة فرانس برس.
وأكّد البيت الأبيض في بيان أنّ غوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة رئيسًا موقّتًا لفنزويلا، هو من بين "ضيوف الشرف" الذين تمّت دعوتهم الى حضور هذا الخطاب الرئاسي التقليدي.
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