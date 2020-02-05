شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة 14 اقتراحا برغبة بـ"شكاوى البرلمان" أهمها المخطط الاستراتيجى لمدينة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، عدد 14 اقتراحا برغبة خلال اجتماعها يوم الأحد بالأسبوع المقبل، متعلقة بنقص خدمات مختلفة فى المحافظات مثل (المرور، الطرق، المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية، الصرف الصحى، ومطالب بتوسيع الأحوزة العمرانية للوحدات المحلية وسرعة الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتجية للمدن والقرى.

وتتضمن الاقتراحات برغبة التى ستناقشها اللجنة، الاقتراحات الآتية:

كما تضمنت مطالب النواب إيجاد حلول لمشكلة الكثافة الطلابية فى المدارس وتكدس التلاميذ بسبب العجز فى عدد المدارس والفصول، مطالبين بإنشاء مدارس جديدة أو إضافة ملحقات بمدراس قائمة للتقليل من الكثافة، بالإضافة لمطالب بإنشاء فروع لجامعة الأزهر وبعض الكليات مثل الطب والتمريض، لتقليل الاغتراب وتخفيف معاناة الطلاب، فضلا عن طلبات بإدخال خدمة الصرف الصحى لبعض القرى، وغيرها.

1 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد رسلان، بشأن افتتاح مكتب تراخيص مرور بمطروح، واقتراح برغبة من النائبين أحمد رسلان ورزق جالى، بشأن إنشاء طريق موازى يبدأ من قرية أولاد مسعود مرورا بقرية العميدة حتى قرية ساحل العميد ـ بمطروح.

2 ـ اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة أسيوط.

3 ـ اقتراح برغبة من النائب بسام فليفل، بشأن الانتهاء من تحديد الارتفاعات من هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان وهيئة العمليات بالقوات المسلحة بمركزى طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية.

4 ـ اقتراح من النائب محمد عبيدى، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحى بقرية السيد عبد الله بمنشأة مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ.

5 ـ اقتراح برغبة من النائب عمرو دوير، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحى ببعض قرى مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

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6 ـ اقتراح برغبة من النائب جابر الطويقى، بشأن ضم قرية الكشح (السلام) سابقا، لإدخال صرف صحى بها بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

7 ـ اقتراح برغبة من النائب محمود حمدى أبو الخير، بشأن إنشاء مكتب لتصاريح العمل بمركز البلينا بسوهاج.

8 ـ اقتراح برغبة من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحى لبعض شوارع حى المرج بالقاهرة.

9 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب بشأن سرعة إدخال بعض المناطق داخل الحيز العمرانى (منطقة الرفعة بمجلس قروى طها بمركز سمالوط بمحافظة المنيا).

10 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب بشأن إضافة منطقة عزبة إسكندر بك جرجاوى الشهيرة بمنشية قلوصنا بمركز سمالوط بمحافظة المنيا إلى الحيز العمرانى.

11 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أبو علم، بشأن تخصيص قطعة أرض بقرية الفيلو لإنشاء محطة رفع صرف صحى بمركز أبو تيج بأسيوط.

12 ـ اقتراح برغبة من النائبة مى بطران، بشأن توفير وحدات سكنية أو أراضى مخصصة للمواطنين المصريين العاملين بالدول العربية من العمالة البسيطة والمتوسطة.

13 ـ اقتراح برغبة بشأن اعتماد منطقة أرض اللواء (حى العجوزة) بمحافظة الجيزة، كمدينة وليست قرية.

14 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب ممتاز محمد دسوقى، بشأن إنشاء فرع لبنك مصر، بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.