شكرا لقرائتكم خبر عن "اللغة العربية" تصل البرلمان.. ومناقشة أثرها فى الخطاب الدينى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، 5 اجتماعات الأسبوع المُقبل، تبدأها يوم الأحد 9 فبراير لمناقشة طلبى الإحاطة المُقدمين من النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل اللجنة، لوزير الخارجية، بشأن دور جامعة الدول العربية جول موضوع الأمن المائى العربى، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، وما هى آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية التى ترعاها مصر، كما تعقد اجتماعا آخر يوم الأحد أيضا لمناقشة طلب إحاطة ثالث مُقدم من أباظة لوزير الخارجية بشأن آخر تطورات الحل السياسى فى ليبيا، وطبيعة الجهود المصرية فى هذا الشأن.

وتعقد لجنة الشئون العربية اجتماعها الثالث صباح يوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمناقشة أثر اللغة العربية فى تجديد الخطاب الدينى والهوية الدينية والوقوف على تجربة الأوقاف فى ذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الرابع خلال الأسبوع، صباح يوم الثلاثاء، طلبى إحاطة مُقدمين لوزيرى الخارجية والكهرباء من العضوين، أحمد فؤاد أباظة، بشأن خطة الحكومة للاستفادة من مبادرة البنك الدولى والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجامعة الدول العربية بشأن استعدادهم لتمويل المشاريع الاستثمارية فى مجالات الطاقة، والنائب حمدى عبد الوهاب، بشأن إمكانية الاستقادة من ثروات البحر الأحمر انطلاقا من أهميته الاستراتيجية والاقتصادية لأمن الأمة العربية.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المُقبل بعقد الاجتماع الخامس، صباح الثلاثاء أيضا، لمناقشة طلبى الإحاطة المُقدمين لوزراء الخارجية والشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة، من النائب مهدى العمدة، بشأن عدم تفعيل الاتفاقات والبروتوكولات الرياضية المُوقعة بين مصر والدول العربية لزيادة الترابط والتآخى بين الشباب العربى وبعضه وفى ذلك تبادل للثقافات والعادات والأعراف المُختلفة، ما يؤثر على الأنشطة الرياضية المُشتركة التى تكون علاقات جيدة بين شعوب تلك الدول وبعضها، ومن النائبة غادة عجمى، بشأن بيزنس تجارة الإقامات وتسببه فى عمليات نصب على العمالة المصرية بالخارج.