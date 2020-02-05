رجالة وقت الشدة.. "بسملة" بطلة كاراتيه وصانعة خبز بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لم يتعد عمرها 15 عامًا، واختارت الأجتهاد والعمل مع والدها في مشروع صناعة الخبز الفلاحي، بجانب دراستها في التعليم الفني الزراعي، وممارستها لعبة الكاراتيه والحصول على بطولات متعددة فيها، لتثبت أن البنت مثل الولد تسند والدها المعلم بمدرسة دسوق الثانوية الصناعية للبنات في العمل بمشروع الخبز.

"أنا واخواتي البنات سند دائمًا لوالدنا..الحمد لله والدنا علمنا الأعتماد على النفس..بدأت مع والدي في مشروع صغير في صناعة الخبز وبجهدي أنا وبابا وأمي واخواتي البنات كبرنا المشروع"، بهذه الكلمات تحدثت بسملة أحمد رطيل، 15 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي الزراعي، ولاعبة كاراتيه، وصانعة خبز، لـ"الخليج 365"، راصدة قصة كفاحها مع والدها في صناعة الخبز الفلاحي.

قبل عامين بدأت بسملة العمل مع والدها في صناعة المخبوزات الفلاحي "قرص، وعيش، وفطير"، وغيرها، حينما كان عمرها 13 عامًا، وكان المشروع مازال صغيرًا، ورفضت وشقيقاتها استعانة والدها بعمال للعمل معه، فقررن الوقوف بجواره، وعملن معه حتى تضخم المشروع، وأصبح الوالد مطالب منه البحث عن مكان آخر يعمل فيه.

Advertisements

ولفتت إلى أنها وشقيقاتها قررن الأستمرار في العمل مع والدهن في المشروع، فاستطاع والدها تطوير المشروع بمعدات حديثة مثل بيت النار "فرن نصف آلي"، والفرادة التي تفرد العجين، وغيرها من معدات حتى يخرج الخبز بالمواصفات والجودة المطلوبة التي ترضي المستهلك.

وقالت بسملة إنها تستطيع تنظيم وقتها ما بين العمل، والدراسة، وتمرينات لعبة الكاراتيه التي تمارسها منذ صغرها حينما كانت في السنة السادسة بالمرحلة الإبتدائية، وأصبحت من أبطال اللعبة، وحصلت إلى الآن على 8 بطولات فيها، بجانب منافساتها في الوقت الحالي على بطولة الحزام الأسود، ومع ذلك لا يشغلها العمل عن تركيزها في التمرينات.

وأختتمت بسملة حديثها لـ"الخليج 365"، قائلة:"أنا فخورة بالعمل مع بابا في صناعة المخبوزات الفلاحي..عمري ما قلت لأحد أنا مكسوفة من عملي لأن بابا علمني أنا واخواتي إننا نكون رجالة وقت الشدة مش بنات وبس..بازعل أوي لو قعدت يوم من الشغل..الشغل والدراسة والكاراتيه واخدين كل تركيزي..الشغل للجميع بنات وصبيان والنهاردة في سوق العمل مفيش فرق بين ولد وبنت".

"بسملة حبيبة أبوها"..هكذا قال والدها أحمد رطيل، معلم بمدرسة دسوق الثانوية الصناعية للبنات، لـ"مصرراوي" إنه يفتخر بأبنته بسملة وبشقيقاتها، موضحًا أنهن سنده في العمل، وجعلوه لا يحتاج إلى أي عامل، وقررن تحمل المسئولية معه في العمل بمشروع صناعة الخبز الفلاحي.