محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحماية حق حيازة الأسلحة النارية. وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد: "سأحمي دائما الحق المكفول لكم بموجب التعديل الثاني بالاحتفاظ بالسلاح وحمله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتعهد بحماية حق حيازة الأسلحة النارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.