الأمم المتحدة ستمنح 300 مليون دولار لنازحي بوركينا فاسو

طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بـ 300 مليون دولار على الأقل لمساعدة النازحين داخلياً في بوركينافاسو في أعقاب تصاعد العنف المسلح الذي يستهدف المدنيين في البلاد. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي قوله الثلاثاء في واجادوجو: "يحتاج حوالي 8ر1 مليون شخص إلى المساعدة والحماية".

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