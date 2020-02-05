ماليزيا تعلن شفاء مصاب من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية في بيان، أن طفلاً كان قد تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا في 29 يناير الماضي، شفي من الفيروس وتم السماح له بالخروج من المستشفى.

وأفادت الوزارة بأنه تم إخضاع الطفل لفحوصات وأثبتت شفاءه من الإصابة بالفيروس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن ذلك الطفل صيني الجنسية.

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