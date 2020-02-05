اليابان: 10 إصابات بـ"كورونا" على متن السفينة السياحية

أكدت السلطات اليابانية أن هناك 10 ركاب مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد أن فرضت السلطات حجراً صحياً على آلاف الأشخاص في سفينة سياحية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤولين بوزارة الصحة أن الأشخاص المصابين نقلوا إلى مستشفى.
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وفرضت اليابان حجراً صحياً على إجمالي 3700 راكب وأفراد طاقم السفينة في ميناء يوكوهاما جنوبي طوكيو، بعد أن تبين أن أحد ركاب السفينة "دياموند برنسيس" أصيب بالفيروس بعد نزوله منها.
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