الديموقراطي بوتيدجيدج يتصدر انتخابات أيوا

تصدّر بيت بوتيدجيدج نتائج الانتخابات التمهيديّة في ولاية أيوا، بحسب نتائج تشمل 62% من مراكز التصويت، متقدّماً على السناتور الاشتراكي بيرني ساندرز، استناداً إلى أرقام قدمها الحزب الديموقراطي في أيوا الثلاثاء.

وحصل بوتيدجيدج (38 عاماً) على نسبة 26,9%، متقدماً على ساندرز (78 عاماً) الذي حصل على 25,1%.

بدورها، حصلت إليزابيت وورن على 18,3%، فيما تلقّى جو بايدن صفعة بحلوله رابعاً وحصوله على 15,6%. وحصلت السناتورة إيمي كلوبوشار من جهتها على 12,6%.

وقدم توني برايس، رئيس الحزب الديموقراطي في أيوا، اعتذاره الثلاثاء بسبب التأخّر "غير المقبول" في نشر النتائج، والذي قال إنّ سببه يعود إلى مشكلة تقنيّة في التطبيق الإلكتروني المستخدم. ورفض تحديد مهلة زمنيّة لنشر بقيّة النتائج، لكنه أكد أن الأرقام التي أُعطِيت حتى الآن موثوقة وتم التحقق منها ورقياً. وقال برايس "نعلم أنّ هذه الأرقام صحيحة".

واعتبر بوتيدجيدج، أنّ النتائج الجزئيّة للانتخابات التمهيديّة الحزبيّة في أيوا التي تُظهر فوزه، تُشكّل إقراراً بحظوظه، وقال متوجهاً إلى مؤيديه "بغض النظر عماً سيحدث لاحقاً، ما تحقق لا يمكن إنكاره، هذا الواقع يجسّد نصراً مذهلاً لهذه الحملة، هذا الترشّح وهذه الرؤية التي تشكّلون جزءاً منها".

وكان بوتيدجيدج أعلن في خطاب حماسي، الإثنين "أيوا فاجأتِ البلاد"، معلناً نفسه "منتصراً". وأضاف رئيس البلدية الشاب (38 عاماً) في ولاية إنديانا "هذا المساء أصبح أملاً لم يكن مرجحاً، واقعاً لا يمكن إنكاره".