بيلوسي تمزق خطاب ترامب حول حالة الاتحاد

مزّقت رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي، الثلاثاء ما بدا أنّها نسخة من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول حال الاتّحاد، وهو ما يُظهر إلى حدّ كبير غياب التوافق بينهما.

وبعدما أنهى ترامب خطابه، أخذت بيلوسي التي كانت تقف خلف الرئيس الأميركي نسخةً من الخطاب كانت موضوعة أمامها ومزّقتها. اقرأ أيضاً...ترامب في خطاب حال الاتحاد: أوفيت "بوعودي"

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