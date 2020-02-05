شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: العقوبات الأمريكية تشل الاقتصاد الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات الأمريكية تشل الاقتصاد الإيراني.

وأضاف ترامب في خطاب حالة الاتحاد صباح اليوم الأربعاء: "يتعين على النظام الإيراني التخلي عن سعيه لحيازة أسلحة نووية والتوقف عن نشر الموت والإرهاب والدمار، وأن يبدأ العمل من أجل مصلحة شعبه".

وتابع: "نحن هنا .. دعونا نرى أي مسار سيختارون.. الأمر برمته متروك لهم".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أشاد بالهجوم الأمريكي الأخير الذي أودى بحياة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق.