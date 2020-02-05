مشروع قرار فلسطيني بمجلس الأمن يدين خطة ترامب

أدان مشروع قرار فلسطيني تقدمت به تونس وإندونيسيا إلى مجلس الأمن خطة السّلام الأمريكيّة في الشرق الأوسط، واعتبرها "انتهاك للقانون الدولي".

ويعتبر مشروع القرار، أنّ خطّة السّلام التي كشفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي تتعارض أيضا مع قرارات الأمم المتحدة وتُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني وتطلّعاته الوطنيّة، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.

ويُتوَقّع طرح هذا المشروع على التصويت في مجلس الأمن في 11 فبراير/شباط الجاري خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتّحدة.

ويُمكن أن تعترض واشنطن على مشروع القرار الذي حصلت "فرانس برس" على نسخة منه باستخدام حقّ النقض (الفيتو).

ويقول دبلوماسيّون إنّ الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، حيث لا يُمكن استخدام حقّ النقض، على غرار ما حصل نهاية عام 2017 عندما تمّت إدانة اعتراف واشنطن الأحاديّ بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

ويؤكّد مشروع القرار "أيضا عدم شرعيّة أيّ ضمٍّ للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة".

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ويعتبر أنّ هذه الخطوة تشكّل "انتهاكا للقانون الدولي من خلال تقويض حلّ الدولتين" واحتمالات "سلام عادل ودائم وشامل".

ويُكرّر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس عاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب).

ويُشدّد "على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن".





كان ترامب أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء قبل الماضي، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وادعى أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وزعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، موجها حديثه لنظيره الفلسطيني قائلا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة وكثير من الدول ستعاونك طول الطريق".

وتظاهر آلاف الفلسطينيين، في رد فعل مباشر، بالضفة الغربية وغزة؛ احتجاجا على خطة ترامب، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.