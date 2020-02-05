إرتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 490

أعلنت اللجنة الصحية في مقاطعة هوبي ب​الصين​، بؤرة فيروس "​كورونا​" المستجد، في تقريرها اليومي، "ارتفاع حصيلة الوفيات المؤكّدة لفيروس "كورونا" إلى 490، بعد إحصاء 65 حالة وفاة جديدة". ولفتت إلى "ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة مع تسجيل 3156 إصابة جديدة".

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