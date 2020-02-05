مقتل 4 أشخاص وإنقاذ 5 آخرين نتيجة انهيار ثلجي أتى على حافلة صغيرة شرقي تركيا

قُتل 4 أشخاص جراء ​انهيار ثلجي​، أتى على ​حافلة​ صغيرة، في قضاء باهجة صراي في ولاية وان شرقي ​تركيا​. ولفت والي وان، محمد أمين بيلمز، في تصريح إلى وكالة "الأناضول"، إلى أنّ "فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في المنطقة، إثر حادثة الانهيار الثلجي"، موضحًا أنّ "الفرق توصّلت إلى الحافلة الّتي غطّتها ​الثلوج​، حيث جرى إنقاذ 5 أشخاص، وانتشال جثث 4 آخرين".

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