عويدات: تحويل 2.276 مليار دولار من حسابات أشخاص من مصارف لبنانية إلى بنوك سويسرية

كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الّذي تسلّم جوابًا لكتابه الّذي وجّهه إلى "لجنة الرقابة على المصارف" وطلب فيه توضيحات حيال المعلومات الّتي تحدّثت عن تحويلات ودائع إلى الخارج بمليارات الدولارات، عن أنّ "كتاب لجنة المصارف أفاد بوضوح بتحويل مليارين و276 مليون دولار من حسابات أشخاص من مصارف لبنانيّة إلى عدد من البنوك السويسريّة، لكن الكتاب لفت أيضًا إلى أنّ نحو 60 في المئة من هذه المبالغ عبارة عن عقود ائتمانيّة".
وأوضح في تصريح صحافي، "أنّه أحال نسخة من هذا الكتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال في "مصرف لبنان"، لإجراء تحقيقاتها في الأمر، وتحديد أسماء أصحاب هذه المبالغ، ومصادر الأموال وما إذا كانت مشبوهة أم لا".
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