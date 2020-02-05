نانسي بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب مع نهاية خطابه عن "حالة الاتحاد"

قامت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ بتمزيق نسخة من خطاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع نهاية خطابه عن "حالة الاتحاد" في ​الكونغرس الاميركي​ وذلك عشيّة تبرئته شبه المؤكّدة أمام مجلس الشيوخ حيث يُحاكم بتهمة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. كما امتنعت بيلوسي عن استخدام التقديم التقليدي للرئيس امام الكونغرس "لي الشرف والحظوة الفريدة لتقديم رئيس الولايات المتحدة الاميركية" واكتفت بالقول "رئيس الولايات المتحدة الاميركية".

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