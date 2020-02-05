شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر من إهمال بعض الأندية فى اختيار مدربى الألعاب الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة كارولين ماهر، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بشأن حادث وقع يوم الأربعاء الموافق 15/1/2020 أثناء تدريبات أكاديمية للجمباز بأحد النوادى بالإسكندرية، وكان الحادث قد أسفر عن إصابة اللاعبة عايدة البالغة من العمر خمس سنوات إصابة بالغة بمفصل الحوض وكسر بعظمة الفخذ.

واعتبرت "ماهر"، أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة إهمال بعض مسئولى الأندية والأكاديميات الرياضية، وعدم تناولهم ملف اختيار المدربين والمدربات بالقدر الكافى من الاهتمام والجدية، والحرص على انتقائهم من بين أفضل العناصر المؤهلة والمعتمدة فنيًا من قبل اتحادات الألعاب المصرية والنقابة العامة للمهن الرياضية.

وتابعت: "وهو ما تبين من حادثة أكاديمية الجمباز والتى أظهرت أن مديرة الأكاديمية غير مقيده بسجلات الاتحاد المصرى للجمباز وغير مسجلة بالنقابة العامة للمهن الرياضية، مما يطرح تساؤلات عن كيفية تعينها".

وشددت، أن الحادث يدق أيضاً ناقوس الخطر بخصوص حتمية إحكام الرقابة لضمان منع تكرار تلك الكارثة، وذلك بالمراجعة الدورية على كافة الهيئات المسجلة بالاتحادات المصرية وشطب أى هيئة تسمح لأفراد غير مؤهلين أو غير مُقيدين بالاتحاد المعنى أو نقابة المهن الرياضية بالعمل فى مجال التدريب، مطالبة بتنمية قدرات كافة العناصر المنتمية إلى اللعبة سواء مدربين أو حكام أو إداريين بشكل كافى من خلال دورات تدريبية إجبارية عن طريق وتحت إشراف الاتحادات المعنية.