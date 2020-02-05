شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجندة المكتب التنفيذى الجديد للوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، إن المكتب التنفيذى الجديد لحزب الوفد، سيعقد خلال أيام اجتماع مع رئيس الحزب، وذلك لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحزب، والتى على رأسها اعتماد بعض اللجان التابعة للحزب، وأيضا الأجندات العالقة في حزب الوفد.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن المكتب التنفيذى للحزب سيعقد اجتماعا مع ممثلى لجان الحزب في المحافظات، لبحث الاستعدادات المتعلقة بالانتخابات النيايبة بغرفتين مجلس النواب والشيوخ، وكذلك الاستعداد لانتخابات المحليات، وغيرها من الأمور المتعلقة بأجندة الحزب، حيث أن المكتب التنفيذي يشكل رأس الحزب.

وعن ائتلاف الوفد الجديد كشف نائب رئيس حزب الوفد ، أنه سيتم العمل على استمرار المشاورات مع باقي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة بهدف وضع شكل نهائي لرؤية الأحزاب والاتفاق على شكل الائتلاف الانتخابي الجديد.

Advertisements

كان النائب سليمان وهدان، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، أعلنت النتيجة النهائية لانتخابات المكتب التنفيذيوأوضح وهدان أن 52 عضوًا بالهيئة العليا حضروا انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، مؤكدا أنها أجريت بشفافية ونزاهة وحيادية كما يتسم حزب الوفد.

وأضاف وهدان أن الانتخابات أجريت في جو أسري لنصدر للأحزاب كيف يكون الانتخاب وكيف تكون الديمقراطية والشفافية وكيف تكون روح الأسرة.