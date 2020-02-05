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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب في كلمته بخطاب حالة الاتحاد: أمريكا الآن أقوى

الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه بعد 3 سنوات من توليه المنصب تقدمت الولايات المتحدة إلى الأمام وبات الاتحاد أقوى من أي وقت مضى.



وأضاف في خطابه الثالث عن حالة الاتحاد، أن سنوات التخلف الاقتصادي في الولايات المتحدة انتهت، حيث ازدادات الوظائف والرواتب وتراجع الفقر وازدهرت البلاد.

وأشار إلى أن معدلات البطالة هي الأدنى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استحدث 7 ملايين وظيفة، ما جعل المعدل هو الأدنى منذ نصف قرن.

وأوضح الرئيس الأمريكي في كلمته بخطاب حالة الاتحاد أن برنامجه يميل إلى العمال والعائلات والولايات المتحدة بشكل عام.

وتابع: "منذ انتخابي قبل 3 سنوات لم يعد 10 ملايين مواطن أمريكي بحاجة إلى الإعانات الاجتماعية، والآن بلادنا تنتعش وتحظى بالاحترام من جديد".

وعن التوترات التجارية مع بكين، قال الرئيس الأمريكي إنه "وقع اتفاقا مع الصين يدافع عن العمال الأمريكيين وفتح أسواق ضخمة للمنتجات الأمريكية".

واستدرك قائلا: "سعيت لاستعادة قوة الاقتصاد وكافحت من أجل اتفاقيات اقتصادية منصفة ولدينا حاليا أفضل علاقة تجارية مع الصين".

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وعن الأزمة في فنزويلا قال ترامب إنّ "طغيان" الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو سيتمّ "تحطيمه".

واعتبر أنّ "مادورو زعيم غير شرعي، طاغية يُعامل شعبه بوحشيّة"، مشدّدًا على أنّ الرئيس الشرعي للبلاد هو رئيس البرلمان خوان جوايدو".

ومضي ترامب قائلا: "الاشتراكية تدمر الأوطان والديمقراطية تحمي الأرواح"، مشددا على أنه لن يسمح للاشتراكية بالقضاء على نظام الرعاية الصحية لـ180 مليون أمريكي.

وطالب الرئيس الأمريكي في خطابه الكونجرس بتمرير قرار يحظر الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.

وخطاب حالة الاتحاد هو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي (مجلسي النواب والشيوخ) في مبنى الكابيتول.

وياتي الخطاب في ظل التهم التي يواجهها الرئيس بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

ويجري مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء تصويتا على الاتّهامين الموجّهين إلى ترامب الذي يبدو واثقا من تبرئته.

ويشغل الجمهوريون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، علما بأن إقالة الرئيس تتطلب غالبية ثلثي أعضاء المجلس أي 67 سيناتوراً.