شكرا لقرائتكم ترمب: نعمل على إنهاء الحروب في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر الأربعاء، (الثلاثاء بتوقيت أميركا) في خطاب حال الاتحاد أمام الكونغرس الأميركي إن إدارته تعمل على إنهاء حروب واشنطن في الشرق الأوسط للحفاظ على حياة الأميركيين، مشددا على أن إدارته تحمي الأمن القومي الأميركي بقوة،

وأضاف ترمب "تمكنا من التخلص من الإرهابيين ومن أبوبكر البغدادي زعيم داعش، متعهدا مواصلة الدفاع عن الأمن القومي الأميركي.

استقلال نفطي

وأعلن ترمب أن الولايات المتحدة باتت مستقلة نفطيا ومخزونها أصبح استراتيجيا.

وأضاف أنه جرى استثمار 2.2 تريليون دولار في بناء الجيش الأميركي، لافتا إلى أن أعداء أميركا في حالة هروب والانهيار الاقتصادي ذهب بلا عودة.

وقال "قبل 3 سنوات تحدثنا عن أميركا العظيمة واليوم أشارككم النتائج"، مشيرا إلى أن حال الاتحاد أكثر قوة مما كانت عليه في أي وقت سابق.

"اقتصادنا في أحسن أحواله"

وأكد ترمب أن الاقتصاد الأميركي في أحسن أحواله، مشيرا "وقعنا اتفاقا تجاريا مع الصين لحماية المواطن الأميركي".

نانسي بيلوسي - فرانس برس

إيفانكا ترمب - فرانس برس

وتابع ترمب وسط تصفيق حاد من الحضور في مبنى الكونغرس، أن إدارته وفرت أكثر من 7 ملايين وظيفة منذ انتخابه "وهو رقم غير مسبوق".

وأكد أنه جرى استعادة 12 ألف مصنع في ظل إدراته إضافة إلى خطط لترميم مصانع جديدة.

وأوضح ترمب "نعمل على بناء المجتمع الأكثر ازدهارا في العالم"، مؤكدا أن إدارته عملت على تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وخفض الضرائب.

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وشدد الرئيس الأميركي على أنه لن يسمح للاشتراكية بتدمير نظام الرعاية الصحية.

ودعا إلى مشروع قرار لتخفيض سعر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا، "سنعمل على تحسين النظام الصحي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة".

كما دعا الكونغرس لتقديم منح دراسية لأطفال العائلات المتعثرة ماديا، ولفت للعمل على دعم وتمويل الجامعات والكليات في الولايات المتحدة.

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وقال إن هناك خطوات لحماية الأميركيين من الأمراض، ومن الكورونا القادم من الصين.

وأشار إلى أن إدارته أوقف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من الحدود الجنوبية.

تحطيم مادورو

وحضر المعارض الفنزويلي خوان غوايدو خلال إلقاء الرئيس الأميركي خطابه حول حال الاتّحاد في الكونغرس الأميركي في واشنطن،

الذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة رئيسًا موقّتًا لفنزويلا، هو من بين "ضيوف الشرف" الذين تمّت دعوتهم لحضور هذا الخطاب الرئاسي التقليدي.

قال ترمب إنّ "طغيان" الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو سيتمّ "تحطيمه".

واعتبر أنّ "مادورو زعيم غير شرعي، طاغية يُعامل شعبه بوحشيّة"، مشدّدًا على أنّ "قبضة" مادورو "سيتمّ تحطيمها وتدميرها".