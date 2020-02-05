شكرا لقرائتكم خبر عن الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "مدينة الشروق".. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، خطة جديدة لإعادة هيكلة تعريفة أتوبيسات النقل العام للمدن الجديدة، لتخفيضها بربط قيمة التذكرة بعدد المحطات، تيسيراً على المواطنين، خصوصًا مستقلى هذه الأتوبيسات للمسافات القصيرة، مع الإبقاء على سعر التذكرة للمسافة الكاملة كما هو مطبق حالياً (6 جنيهات).

وفى هذا الصدد، يستعرض ”الخليج 365” المُقترح تطبيقه لخطوط مدينة الشروق، فى ضوء المذكرة التى حصلت عليها:

1 - المسار "مدينة الشروق - موقف العاشر – المرج": قيمة التذكرة للمسافة الكلية 7 جنيها (كما هو مُطبق حالياً)، 5 جنيهات للمسافة الوسطية، 3 جنيهات داخل المدينة بدل 4 جنيهات (حالياً).

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2 - مسار "مدينة الشروق – موقف العاشر – روض الفرج": قيمة التذكرة للمسافة الكلية 8 جنيهات (كما هو مُطبق حاليا)، 5 جنيها للمسافة الوسطية، 3 جنيها داخل المدينة بدل 4 جنيهات (حاليًا).

3 - مسار "مدينة الشروق – موقف العاشر – عبد المنعم رياض 2": قيمة التذكرة جنيه للمسافة الكلية 7 جنيهات ( كما هو مُطبق حاليًا)، مقابل 5 جنيهات للمسافة الوسطية و3 جنيهات داخل المدينة بدلاً من 4 جنيهات فى الوقت الحالى.

وكان اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، كشف منذ أيام، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، عن وجود دراسة تعمل عليها الهيئة لهيكلة تعريفة النقل العام، بحيث يدفع الراكب التعريفة الكاملة حال الاستفادة بالمسافة الكلية بواقع 6 جنيهات وهى ذات التعريفة الحالية، على أن يتم دفع مبلغ أقل للمسافات الوسطية، أى على حسب عدد المحطات التى يستفيد بها الراكب، والتى قد تتراوح ما بين 6 أو 7 محطات.

وذلك خلال تعقيبه على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد على، بإعادة تسعير خطوط أتوبيسات المدن الجديدة، بتأكيده صعوبة خفض قيمة التعريفة لكامل المسافة للمدن الجديدة والمحددة بواقع 6 جنيهات لكل المدن عداً الشروق 7 جنيهات، لاسيما وأن تكلفتها تقف على الهيئة بأكثر من 10 جنيهات، موضحاً أن الزيادة التى تمت سابقاً جرت فى ضوء المقارنة مع القطاع الخاص، لكن يُجرى حالياً دراسة مقترح بخفض قيمة التذكرة فى ضوء المحطات التى يستفيد بها الراكب.