شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة بشأن كورونا على أجندة لجان البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع الإجراءات والخطوات التى تتخذها وزارة الصحة بشأن توعية المواطنين بإجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، إن اللجنة تتواصل مع الوزارة، متابعا: "يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات الاحترازية، والتوعية للمواطنين للوقاية من الإصابة بهذا المرض".

ومن جانبه، أكد الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن وزارة الصحة تقوم بدورها على أعلى مستوى بالتنسيق مع باقى الوزارات المعنية، فى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وأنه لم يثبت إصابة أى مواطن مصرى بهذا الفيروس.

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وتابع "المشد": "وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، تقوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية فى الموانىء والمطارات، واتخاذ إجراءات الحجر الصحى، والتوعية اللازمة للمواطنين، وسندرس دعوة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أو من ينوب عنها فى الوزارة، للحضور فى لجنة الصحة بمجلس النواب، لعرض الخطوات والإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها، وذلك إذا سمحت الظروف"، مشيرا إلى أن اللجنة لم تأخذ أى قرارات بزيارة المستشفيات لأنه لا توجد واقعة من الأساس، والوزارة تقوم بدورها فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

فيما، قالت النائب إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشئون الصحية، إنها طالبت اللجنة بدعوة مسئول الطب الوقائى فى وزارة الصحة للحضور فى البرلمان، وتوضيح وعرض الإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها بشأن فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة، اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات الأمنية والمحجرية الصحية داخل معسكر الحجر الصحى بمرسى مطروح فى إطار إجراءاتها الاحترازية، تحسبا لمنع انتشار فيروس كورونا، الذى قد تطهر أعراضه خلال 14 يوما على المصريين القادمين من وهان الصينيةن وأكدت أنه تم تأمين الأبراج الفندقية، التى سيقيم فيها النزلاء على أن يكون التحرك وفق ضوابط محددة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال أى عدوى فيروسية مضيفة أنه تم تأمين جميع سبل المعيشة للقادمين من الخارج من مأكل ومشرب وملبس كما سيتم توفير آلية محكمة للتواصل مع ذويهم سواء من خلال الاتصالات بعيدا عن التليفونات الذكية التى تنقل الفيديو والصور كإجراء أمنى.