طائرات حربية إسرائيلية تغير على موقع لحماس في جنوب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة/تل أبيب - (د ب أ):
شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء سلسلة غارات على موقع تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة.
وذكرت وكالة صفا الإخبارية الفلسطينية أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه موقع يتبع لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة في مدينة خانيونس جنوبا، ثم عاودت طائرات حربية قصفه بـ 4 صواريخ.
وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة القصف.
ويأتي هذا القصف بعد إعلان الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن سقوط 3 صواريخ "أطلقت من قطاع غزة" في مناطق مفتوحة بالنقب الغربي، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.
وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إنه "تم رصد سقوط 3 صواريخ في مناطق الغلاف".
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