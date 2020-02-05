10 صور من استقبال الأهالي للصيادين العائدين من اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الصيادين من أبناء المحافظة والذين جرى احتجازهم من قبل السلطات اليمنية ضمن ٣٢ صيادا مصريا بعد دخولهم المياه الإقليمية بدولة اليمن منذ أكثر من شهرين، فور عودتهم إلى أرض الوطن على متن طائرة خاصة مساء الثلاثاء، ووسط فرحة عارمة من الأهالي وهتافات "تحيا مصر".

وأعربت الدكتورة منال عوض، خلال اللقاء الذي جرى فجر اليوم الأربعاء، عن خالص سعادتها بعودة الصيادين إلى ذويهم، كما توجهت بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده للإفراج عن أبناء الوطن وإنهاء أزمة احتجازهم.

وتابعت "مصر لا تنسى أبداً أبنائها في أي بقعة من بقاع العالم والذي بدا مؤخراً في حرص الدولة على إجلاء رعاياها بدولة الصين بعد تفشي فيروس كورونا هناك حفاظا على سلامتهم".

واعتبرت المحافظ أن ما حدث يعد ملحمة من العمل المشترك بين عدد من أجهزة الدولة المختلفة لتأمين وصول الصيادين للأراضي المصرية، وأكدت توفير وسائل إقامة للصيادين من أبناء محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ ووسائل انتقال لهم للوصول إلى بلادهم صباحا.