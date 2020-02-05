اليوم.. محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن لسرقته في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن لسرقة سيارته بالسلام.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمد عبدالرحمن، أحمد سمير، وائل محمد، محمد عبد الحميد، سيد أنور"، بالاشتراك مع متوفى وآخر مجهول، تهمة قتل المجني عليه "رجب شعبان" عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

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أضافت النيابة أن المتهمين بيتو النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه حال سرقتهم لسيارته، وأعدوا لذلك "بندقية آلية- بندقية خرطوش- ذخائر نارية"، وأعدوا له كمينًا بالطريق العام بعد أن أيقنوا سلفاً مروره من هذا الطريق مستقلين سيارتين.

تابعت النيابة: وما أن ظفر المتهمون به حتى انقضوا عليه، وقام الأول بقطع الطريق أمامه، وقام المتهم المتوفى بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدين قتله، فيما مكث باقي المتهمين حائزين للأسلحة النارية للشد من أزرهما، فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات التي أودت بحياته.

واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى، وهي سرقة سيارة المتهم والمبلغ المالي والبضائع المملوكة للمجني عليه، كما حازا المتهمين أسلحة وذخائر نارية بدون تصريح.