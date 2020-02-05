محافظ دمياط تعليقًا على عودة الصيادين: "شكرًا للرئيس السيسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن أهالي الصيادين يتقدمون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صياداً مصرياً في دولة اليمن بينهم صيادين من أبناء الإقليم وعودتهم بسلام الله إلى أرض الوطن.

وأضافت عوض، في تصريح صحفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن الدولة تحرص في كل لحظة على تأمين رعاياها فى الداخل والخارج، وتوجهت بالشكر والتقدير لكافة أجهزة الدولة المختلفة على تأمين وصول الصيادين إلى الأراضي المصرية على متن طائرة خاصة مساء الثلاثاء.

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من جانبه، قال حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين، إن الرئيس استجاب لنداءات الأهالي بعد أن كان مصير زملائنا مجهول وجميعهم في خطر لمدة تتجاوز الـ 50 يومًا، مشيرًا إلى أنه يجري ترتيب احتفال بعودتهم في الساعات القليلة المقبلة.

وبيّن خليل، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن مركبي الصيد "المصطفى" و"وان تو" احتجزتا في ميناء الجديدة بدولة اليمن بسبب جنوحهم في المياه أثناء الصيد، قبل أن يتدخل الرئيس والحكومة ويعودون على متن طائرة خاصة منذ قليل بميناء القاهرة الدولي.

وأكد أن الجميع كان في حالة قلق بسبب ما يحدث من أزمات وحروب في اليمن، معتبرًا عودة زملائه "عودة الحياة من جديد"، مضيفًا أنهم كانوا يعملون وفق القانون ويحملون تصاريح عمل وجرى التواصل معهم بمعرفة وزارة الخارجية.