- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السودان ينفي إصابة 4 من المواطنين بفيروس كورونا القاتل والان مع التفاصيل
السودان ينفي إصابة 4 من المواطنين بفيروس كورونا القاتل
الأربعاء 5 فبراير 2020
أكدت مصادر سودانية متطابقة عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في أوساط الطلاب السودانيين في الصين.
ونفى القائم بأعمال سفارة السودان في بكين ما أشيع عن إصابة أربعة طلاب سودانيين بفيروس كورونا. وقال المسؤول السوداني إن كل الطلاب والجالية السودانية في الصين بخير، ولن يتم تسجيل أي إصابة وسطهم.
وفي ذات السياق أكد أحد الطلاب السودانيين في تغريدة على صفحته في فيسبوك عدم تعرض اي طالب سوداني مقيم في الصين للإصابة بالفيروس، وذلك ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن إصابة أربعة طلاب سودانيين بالمرض في الصين.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الصحة السودانية، إن الفحوصات المعملية التي أجريت على عينات أخذت الأسبوع الماضي من شاب وشابة قادمين من الصين أكدت خلوهما من المرض.
وتجري الحكومة السودانية ترتيبات مع السلطات الصينية لترحيل 150 طالباً من منطقة ووهان المنكوبة. وأصدرت السفارة السودانية في بكين تعميما للطلاب السودانيين الدارسين في ووهان والمناطق المحيطة بالإسراع لتسجيل بياناتهم بغية الاستعداد لإجلائهم وتسفيرهم إلى السودان في أسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان ينفي إصابة 4 من المواطنين بفيروس كورونا القاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.