الحرية والتغيير عن لقاء البرهان ونتنياهو: تجاوز الوثيقة الدستورية

الأربعاء 5 فبراير 2020

أعلنت قوى الحرية والتغيير "الائتلاف الحاكم في السودان" رفضها التام للقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو في عنتيبي بأوغندا، الإثنين الماضي.



وقالت في بيان، مساء الثلاثاء، إن "اللقاء تجاوز كبير للوثيقة الدستورية التي نصت على أن العلاقات الخارجية من اختصاص السلطة التنفذية، لذلك نرفض ما تم بكل حزم ووضوح".

وأضافت عقب اجتماعات لمجلسها المركزي أن "إحداث تغييرات جذرية في قضية سياسية بحجم قضية العلاقة مع إسرائيل يقرر فيها الشعب السوداني عبر مؤسساته التي تعبر عن إرادته".

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وأكد البيان أن قوى الحرية والتغيير مع حق الشعب الفلسطيني في العودة ودولته المستقلة، "ونقف ضد أي انتقاص من حقوقه العادلة".

وأشار البيان إلى عدم علم قوى الحرية والتغيير بهذا اللقاء، وأنه لم يتم التشاور معها في أي وقت سابق، وهو أمر مخل ويلقي بظلال سالبة على الوضع السياسي بالبلاد.

وشدد البيان على رفض قوى الحرية والتغيير كل أشكال التجاوز للوثيقة الدستورية والمهام والسلطات المنصوصة بوضوح فيها.