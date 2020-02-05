نيجيريا: نسعى لرفع حظر أمريكي على التأشيرات

قال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما إن بلاده بدأت العمل على المتطلبات المتعلقة بالأمن وتبادل المعلومات اللازمة لرفع حظر سفر فرضته الولايات المتحدة على المهاجرين النيجيريين المحتملين.

وأضاف أونياما في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن، الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو أن نيجيريا "صدمت" من قرار واشنطن لإضافتها هي ودول أخرى لقائمة موسعة للدول المشمولة في حظر على إصدار التأشيرات.

وتابع: "لقد حددنا كل تلك المتطلبات وبدأنا بالفعل العمل عليها.. إنها في الواقع شديدة الوضوح وكان من المفيد جدا القدوم إلى هنا للقاء المسؤولين الأمريكيين وفهم منطقهم بصورة أوضح".

وأضاف: "نتطلع لرفع اسم نيجيريا من قائمة الحظر" بمجرد الوفاء بكل المعايير.

Advertisements

من جانبه، عبر وزير الخارجية الأمريكي عن تفاؤله بشأن تطبيق نيجيريا للتغييرات المطلوبة.

والجمعة الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسخة موسعة من حظر السفر الذي توقف واشنطن بموجبه إصدار التأشيرات التي قد تؤدي لإقامة دائمة لمواطني إريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا، والسودان وتنزانيا.

وأشار القرار إلى أن الحظر لا يؤثر على التأشيرات المؤقتة بغرض السياحة أو الأعمال أو الدراسة من تلك الدول.

وقال مسؤولون أمريكيون إن تلك الدول لم تفِ بمعايير الأمن وتبادل المعلومات، ما استوجب فرض هذه القيود.

ونيجيريا أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، كما أنها أكبر دولة في القائمة ستمتنع الولايات المتحدة من إصدار تأشيرات لمواطنيها ربما تتيح لهم إقامة أمريكية دائمة.