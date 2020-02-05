بوتيدجيدج يتصدر نتائج انتخابات الديمقراطيين وصفعة كبرى لـ"بايدن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بوتيدجيدج يتصدر نتائج انتخابات الديمقراطيين وصفعة كبرى لـبايدن

الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365

تصدّر بيت بوتيدجيدج المرشح الرئاسي المحتمل نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا، بعد فرز أصوات 62% من مراكز الاقتراع.



وبحسب النتائج الجزئية، تقدم بوتيدجيدج على السيناتور الاشتراكي بيرني ساندرز، استنادا إلى أرقام قدّمها الحزب الديموقراطي في أيوا الثلاثاء.

وحصل بوتيدجيدج (38 عاما) على نسبة 26,9% متقدّما على ساندرز (78 عاما) الذي حصل على 25,1%.

واعتبر الديمقراطي بوتيدجيدج الطامح للفوز بالترشح عن حزبه لانتخابات الرئاسة الأمريكية أن هذه النتائج الجزئية تشكل إقرارا بحظوظه.

وقال "بغض النظر عما سيحدث لاحقا، ما تحقق لا يمكن إنكاره، هذا الواقع يجسد نصرا مذهلا لهذه الحملة".

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بدورها، حصلت إليزابيت وورن على 18,3%، فيما تلقّى جو بايدن صفعة بحلوله رابعا وحصوله على 15,6%، والسيناتورة إيمي كلوبوشار على 12,6%.

وقدّم توني برايس، رئيس الحزب الديموقراطي في أيوا، اعتذاره الثلاثاء بسبب التأخّر "غير المقبول" في نشر النتائج، الذي قال إنّ سببه يعود إلى مشكلة تقنيّة في التطبيق الإلكتروني المستخدم.

ورفض تحديد مهلة زمنية لنشر بقيّة النتائج، لكنّه أكّد أنّ الأرقام التي أُعطِيت حتّى الآن موثوقة وتمّ التحقّق منها ورقيا. وقال برايس: "نعلم أنّ هذه الأرقام صحيحة".

والثلاثاء، بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية لاختيار مرشح للحزب سيواجه الرئيس دونالد ترامب في الاقتراع المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجرى التصويت في مجالس انتخابية "كوكوس" بدءا من الساعة 19,00 (01,00 ت ج الثلاثاء)، وفي نحو 1700 صالة في جميع أنحاء الولاية.

وأيوا هي عادة الولاية التي تنطلق منها حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في عملية تبلغ ذروتها هذا العام في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.