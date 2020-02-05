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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرهان يعلن عن لقائه بنتنياهو.. ويكشف الأسباب
الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365
شدد رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، على أنه لا تغيير في موقف بلاده إزاء القضية الفلسطينية.
وأكد البرهان، في بيان، أنه عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، الإثنين، موضحا: "قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب".
وأشار إلى أن موقف الخرطوم من القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة "سيبقى وسيظل حازما".
وتابع أن مسؤولية مناقشة العلاقات السودانية الإسرائيلية وتطويرها تقع على عاتق السلطات المعنية لا غيرها.
وكانت مصادر سودانية كشفت أن البرهان سيكشف عن تفاصيل لقائه نتنياهو بالعاصمة الأوغندية كمبالا.
وقالت المصادر إن المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي سيدخل في اجتماع مغلق مع البرهان لإطلاعهم على ما دار مع نتنياهو، قبل الدخول في اجتماع مع المجلس بأكمله، موضحة أن عدداً محدوداً جداً من العسكريين والمدنيين على علم بالزيارة.
والإثنين، غادر الفريق أول عبدالفتاح البرهان العاصمة السودانية الخرطوم، متوجهاً إلى كمبالا في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، حيث استغرقت ساعات.
وأصبح البرهان ثاني مسؤول سوداني كبير يلتقي مسؤولين إسرائيليين، بعد لقاء الرئيس الأسبق جعفر نميري برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، حين كان وزيرا في حكومة مناحم بيجن، بحسب "سي إن إن".
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