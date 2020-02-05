الرئيس السيسي: تابعت بكل فخر الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا

أعرب الرئيس "عبد الفتاح السيسي"عن سعادته البالغة وهو يتابع الجهود المكثفة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا فى دولة اليمن. وكتبت الصفحة الرسمية للرئيس "السيسي"، عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن،حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية.

وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين.

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر

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