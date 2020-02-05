ارتفاع شعبية ترامب إلى أعلى مستوياته منذ توليه الرئاسة

كشف استطلاع حديث للرأي عن ارتفاع معدل الرضا الشعبي عن أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أعلى مستوياته منذ توليه الرئاسة في عام 2017.
وأشار الاستطلاع، الذي أجراه معهد جالوب الأميركي للأبحاث الميدانية، إلى أن مستوى رضا الأميركيين عن أداء ترامب الوظيفي ارتفع إلى 49% ، بزيادة 4 نقاط عن مستواه في الشهر الماضي والذي كان 45%.
من جهة أخرى، بلغ مستوى عدم الرضا عن أداء الرئيس الأميركي 50%، وفقًا لهذا الاستطلاع، وهناك 1% أحجموا عن الإدلاء بآرائهم.
كما أظهر الاستطلاع أن 52% من الأميركيين يؤيدون تبرئة ترامب في محاكمة العزل بمجلس الشيوخ بينما يرى 46% ضرورة إدانته وعزله من منصبه.
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