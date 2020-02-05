ارتفاع شعبية ترامب إلى أعلى مستوياته منذ توليه الرئاسة

كشف استطلاع حديث للرأي عن ارتفاع معدل الرضا الشعبي عن أداء الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أعلى مستوياته منذ توليه الرئاسة في عام 2017.

وأشار الاستطلاع، الذي أجراه معهد جالوب الأميركي للأبحاث الميدانية، إلى أن مستوى رضا الأميركيين عن أداء ترامب الوظيفي ارتفع إلى 49% ، بزيادة 4 نقاط عن مستواه في الشهر الماضي والذي كان 45%.

من جهة أخرى، بلغ مستوى عدم الرضا عن أداء الرئيس الأميركي 50%، وفقًا لهذا الاستطلاع، وهناك 1% أحجموا عن الإدلاء بآرائهم.

كما أظهر الاستطلاع أن 52% من الأميركيين يؤيدون تبرئة ترامب في محاكمة العزل بمجلس الشيوخ بينما يرى 46% ضرورة إدانته وعزله من منصبه.