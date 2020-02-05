الصحة العالمية: لتحسين تبادل المعلومات بشأن فيروس كورونا فوراً

دعا المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، كل وزراء الصحة على "تحسين تبادل المعلومات بشأن ​فيروس كورونا​ على الفور"، مشيرًا إلى أنه "سيرسل فريقا من الخبراء الدوليين للعمل مع نظرائهم الصينيين".

وأشار جيبرييسوس في كلمة له أمام المجلس التنفيذي، إلى أن "المنظمة التابعة للأمم المتحدة ترسل كمامات وقفازات وأقنعة تنفس ونحو 18 ألف سترة واقية من مخازنها لنحو 24 دولة تحتاج إلى دعم".

وأُبلغت 22 دولة حتى الآن عن إجراءات تتعلق بالتجارة أو السفر بسبب فيروس كورونا. موضحاً أن على تلك الإجراءات أن تكون "محدودة المدة ومتناسبة مع المخاطر على ​الصحة العامة​" على أن تتم مراجعتها بشكل متكرر.