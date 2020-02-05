اتهام زوجة رئيس وزراء ليسوتو بقتل زوجته السابقة

أفادت هيئة الإذاعة في جنوب إفريقيا، بأن شرطة ليسوتو وجهت اتهاما لزوجة رئيس الوزراء توماس ثاباني بقتل ضرّتها.
وكانت الشرطة قد أصدرت الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق مايسياه، زوجة ثاباني، بعدما تخلفت عن استجوابها في ما يتصل بجريمة قتل ليبوليلو زوجة ثاباني الأولى، والتي انفصلت عنه منذ 3 سنوات.
وقتلت ليبوليلو بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسا لحكومة المملكة، وكان الزوجان يقومان بإجراءات الطلاق عندما وقعت جريمة القتل، فيما تزوج ثاباني ومايسياه بعد شهرين من وقوع الجريمة.
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