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اتهام زوجة رئيس وزراء ليسوتو بقتل زوجته السابقة

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أفادت هيئة الإذاعة في ​جنوب إفريقيا​، بأن شرطة ليسوتو وجهت اتهاما لزوجة رئيس الوزراء توماس ثاباني بقتل ضرّتها.

وكانت ​الشرطة​ قد أصدرت الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق مايسياه، زوجة ثاباني، بعدما تخلفت عن استجوابها في ما يتصل بجريمة قتل ليبوليلو زوجة ثاباني الأولى، والتي انفصلت عنه منذ 3 سنوات.

وقتلت ليبوليلو بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسا ل​حكومة​ المملكة، وكان الزوجان يقومان بإجراءات ​الطلاق​ عندما وقعت جريمة القتل، فيما تزوج ثاباني ومايسياه بعد شهرين من وقوع الجريمة.

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