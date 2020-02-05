صفارات الإنذار تدوي في منطقة غلاف غزة

أشارت وسائل إعلامية إلى أن صفارات الإنذار الإسرائيلية تدوي في مستوطنات ​ناحل عوز​ وعلوميم في منطقة غلاف غزة. ولفت تلفزيون "الجزيرة" إلى أن "​الجيش الإسرائيلي​ رصد إطلاق 3 ​قذائف صاروخية​ من ​قطاع غزة​ تجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع".

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