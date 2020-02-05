هيئة الأدوية الأوروبية: تتخذ خطوات لتطوير لقاحات لمكافحة الكورونا

أعلنت هيئة ​الأدوية​ الأوروبية إنها "تتخذ خطوات للإسراع في تطوير لقاحات وأدوية لمكافحة ​فيروس كورونا​ الجديد الذي تسبب في وفاة أكثر من 400 شخص أغلبيتهم الساحقة في ​الصين​"، مشيرة الى إنها "مستعدة لدعم مطوري الأدوية بجميع الأدوات التنظيمية المتاحة من أجل تعزيز وتعجيل تطوير إجراءات فعالة لمكافحة ومنع انتشار هذا الفيروس، وانها تسعى وراء لقاحات أو مضادات للفيروسات يحتمل وجودها لعلاج أو منع تفشي الفيروس وتحلل جميع المعلومات المتاحة عن المشاكل التي تعترض مطوري الأدوية للمساعدة في حلها".

هذا وتشير البيانات الواردة من الصين إلى أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 425 شخصاً والإصابات إلى 20400 حالة.