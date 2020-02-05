السيسي يرحب بإفراج الحوثيين عن 32 صيادا مصرياً

أعرب الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، عن سعادته للجهود المكثفة وإنهاء أزمة الصيادين الـ32 في ​اليمن​. وخلال تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار السيسي إلى أنه تابع "بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادا مصريا في دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود عن الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية".

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