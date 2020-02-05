ابو سليمان: دفع الجزء الخارجي لسندات شهر اذار تخفي خشية من تهريب المال للخارج

رأى الخبير ​الاقتصاد​ي وليد ابو سليمان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "وبعد فضيحة المبالغ الضخمة التي حوّلت أو هرّبت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول، لا بدّ من التحقق من السندات الخزينة التي تحولت من مقاصة midclear إلى مقاصة euroclear من باب تصفيتها وكنوع من أنواع تهريب الأموال"، موضحاً ان "الحديث عن نيّة ​الدولة​ دفع الجزء الخارجي من السندات المستحقة شهر آذار المقبل، قد يخفي خشية من محاولات مقنعة لتهريب ​المال​ إلى الخارج لأن بعض حاملي هذه السندات لبنانيون ويعملون على تهريب ودائعهم".

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