 عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في غزة والاحتلال يرصد 3 صواريخ

عاجل.. صافرات الإنذار تدوي فيغزةوالاحتلال يرصد 3 صواريخ

الأربعاء 5 فبراير 2020

دوت صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية في غلاف غزة بعد رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من القطاع.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إن صافرات الإنذار دوت في تجمع "نتيفوت" وغلاف قطاع غزة.

وأضاف: "متابعة لتفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب، فالحديث عن رصد إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

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من جانبها، قالت محطات التلفزيون الإسرائيلية إن القذائف الصاروخية سقطت في محيط تجمع "نتيفوت".

ولاحقا، قال جيش الاحتلال إن الطيران الإسرائيلي قصف موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويرصد الاحتلال من حين لآخر إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية التي دائما ما تعترضها منظومة القبة الحديدية بالجيش الإسرائيلي.

والسبت الماضي، قال الاحتلال في بيان، إنه رصد إطلاق قذيفة واحدة على الأراضي الإسرائيلية، فيما قالت محطات تلفزيونية إسرائيلية إن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة في تجمع "ناحال عوز" دون التسبب بأضرار أو إصابات.