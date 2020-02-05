شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يدمر مخبأ للجماعات الإرهابية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 36 دقيقة - 3:00 صباحًا, 5 فبراير 2020 م المناطق - الرياض دمرت قوات الجيش الجزائري مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير قرب مدينة بني ميلك بتيبازة.

وافاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها بكل من عين قزام وبرج باجي مختار اوقفت 10 مهربين وحجزت مركبتين رباعيتي، فيما ضبطت بندقيتي صيد ومسدس آلي بكل من المسيلة والشلف وتيزي وزو.

كما أحبطت قوات حرس السواحل الجزائري محاولات هجرة غير شرعية لـ 94 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تيبازة والشلف ووهران وعين تموشنت ومستغانم ، وأوقفت 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وعين أمناس وبشار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الجزائري يدمر مخبأ للجماعات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.