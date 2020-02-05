شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. بوتيجيج في الصدارة بانتخابات أيوا والان نبدء بالتفاصيل
تقدم عمدة مدينة ساوث بيند بولاية إنديانا السابق، بيت بوتيجيج، في فرز أصوات المندوبين بـ 9ر26%، تلاه السيناتور بيرني ساندرز بـ 1ر25% والسيناتور إليزابيث وارن بـ 3ر18% ، وذلك بعد فرز 62 % من الأصوات.
وحصل نائب الرئيس السابق، جو بايدن على 6ر15% من الأصوات. وتقدم ساندرز بشكل طفيف في التصويت الشعبي، حسب شبكة "سي إن إن".
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