شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. بوتيجيج في الصدارة بانتخابات أيوا والان نبدء بالتفاصيل

تقدم عمدة مدينة ساوث بيند بولاية إنديانا السابق، بيت بوتيجيج، في فرز أصوات المندوبين بـ 9ر26%، تلاه السيناتور بيرني ساندرز بـ 1ر25% والسيناتور إليزابيث وارن بـ 3ر18% ، وذلك بعد فرز 62 % من الأصوات.

وحصل نائب الرئيس السابق، جو بايدن على 6ر15% من الأصوات. وتقدم ساندرز بشكل طفيف في التصويت الشعبي، حسب شبكة "سي إن إن".